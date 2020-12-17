Заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин заявил, что цель принятой 16 декабря Генассамблеей ООН резолюции, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, спровоцировать голосование против России

В Госдуме ответили на идею Киева отбить Крым силой © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его словам, период бед и потрясений в Крыму прекратился в 2014 году. Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым.

«Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», — подчеркнул зампостпреда.

Он отметил, что Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.

«Где результаты расследования убийства мирных граждан и сотрудников полиции на Майдане? Где результаты расследования сожженных заживо 48 людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где результаты расследования убийства в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета? Когда, наконец, прекратятся нацистские марши по всей Украине? Когда прекратится дискриминация по языковому признаку?» — спросил Кузьмин.

По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет.

«Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали "зеленую кнопку". Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России», — заключил он.

Авторами принятого документа выступили Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран. Резолюция «осуждает временную оккупацию» Россией Крыма и осуждает «зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей Крыма». За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 были против, 86 воздержались.