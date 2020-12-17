Повторные положительные результаты ПЦР-теста были получены не ранее чем через 40 дней после первых положительных результатов.
Прецеденты повторного заражения COVID-19 составляют на Украине 0,25% от общего числа инфицированных с начала эпидемии. Однако в стране не было проведено исследований, которые подтвердили бы, что эти вирусы генетически отличаются.
В ЦОЗ полагают, что в группе риска повторного заражения COVID-19 находятся люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.
Всего с начала пандемии на Украине выявили 919704 случая заражения COVID-19, 15744 из них имели летальный исход.