Украинская политика сейчас направлена на то, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией, отметил он.
По словам Килинкарова, Украина успешнее всех бывших республик СНГ реализует стратегию сдерживания России, поскольку США полностью контролируют политическую элиту и государственные институты власти Украины.
«Все это делают американцы, у них очень серьезное влияние, агентура внутри, они вмонтированы в государственную систему власти, представлены министрами, вице-премьерами, и в комитетах, и в комиссиях, и в госкорпорациях», — рассказал эксперт.
Западу все равно, сколько русских людей погибнет в этой войне, и задача сократить население Украины до 15 миллионов человек никуда не делась, заключил Килинкаров.
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