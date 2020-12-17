Украина реализует антироссийскую стратегию, поскольку это выгодно Западу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Украинская политика сейчас направлена на то, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией, отметил он.

Зеленский добивается допуска военных США и Британии на Украину © president.gov.ua

«Все это делают американцы, у них очень серьезное влияние, агентура внутри, они вмонтированы в государственную систему власти, представлены министрами, вице-премьерами, и в комитетах, и в комиссиях, и в госкорпорациях», — рассказал эксперт.

Западу все равно, сколько русских людей погибнет в этой войне, и задача сократить население Украины до 15 миллионов человек никуда не делась, заключил Килинкаров.

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