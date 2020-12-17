Эксперт отметил, что кто-то из депутатов этим воспользуется, будет хвастаться в духе «вот посмотрите, какой я проукраинский и антироссийский».
«Хотя на самом деле тут быть антироссийским и проукраинским невозможно, потому что, еще раз подчеркиваю, наши страны, наши народы настолько связаны, что это диаметрально противоположные позиции», — пояснил Килинкаров.
По словам эксперта, большинство членов фракции «Слуги народа» — люди без определенной позиции и без политического будущего, поэтому им и все равно, введены ли против них санкции. А более серьезные политики вряд ли так легкомысленно восприняли бы включение в санкционный список России, поскольку рано или поздно любая война заканчивается, отметил он.
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