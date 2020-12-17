Возможно, каким-то из украинских политиков включение в санкционный список РФ придаст определенный политический вес, но не в долгосрочной перспективе. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что кто-то из депутатов этим воспользуется, будет хвастаться в духе «вот посмотрите, какой я проукраинский и антироссийский».

«Хотя на самом деле тут быть антироссийским и проукраинским невозможно, потому что, еще раз подчеркиваю, наши страны, наши народы настолько связаны, что это диаметрально противоположные позиции», — пояснил Килинкаров.

Депутат обвинил партию «Слуга народа» в торговле должностями © Ярослав Москаленко/Facebook

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