Несмотря на заявления Украины о том, что она «воюет» с Россией, между странами продолжаются торговые отношения, поэтому зеркальные санкции РФ могут нанести серьезный удар по экономике страны, считает депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что если Россия зеркально ответит Украине на санкции, удар по ней будет сильнее, чем по России.

«Потому что в экономике России Украина — такая маленькая-маленькая. А Россия и сама большая, и доля ее в экономике Украины достаточно большая, несмотря на то что нам говорят, что уже шесть лет мы воюем, но при этом торговые отношения не прекращаются, и углеводороды, и газ, и нефть мы качаем, и транзит мы обеспечиваем, и мясо свинины завозим, и конфеты, и технику, запчасти и многое другое», — сказал эксперт.

Спиридон Килинкаров: Санкции против депутатов «Слуги народа» — сигнал Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«И при всем этом нам рассказывают, что мы воюем. Даже никого не волнует тот факт, что больше 2 тысяч километров границы, а мы почему-то уперлись в Донецкую и Луганскую область и всему миру рассказываем, что мы воюем с Российской Федерацией. Например, в Крыму везде стоят российские войска — Украина не воюет. А вот на Донбассе она уперлась руками, ногами и зубами, и там вот она воюет именно с Российской Федерацией», — добавил Килинкаров.

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