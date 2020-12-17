Он отметил, что если Россия зеркально ответит Украине на санкции, удар по ней будет сильнее, чем по России.
«Потому что в экономике России Украина — такая маленькая-маленькая. А Россия и сама большая, и доля ее в экономике Украины достаточно большая, несмотря на то что нам говорят, что уже шесть лет мы воюем, но при этом торговые отношения не прекращаются, и углеводороды, и газ, и нефть мы качаем, и транзит мы обеспечиваем, и мясо свинины завозим, и конфеты, и технику, запчасти и многое другое», — сказал эксперт.
По его словам, на украинско-российской границе стоят километровые очереди из фур в обе стороны.
«И при всем этом нам рассказывают, что мы воюем. Даже никого не волнует тот факт, что больше 2 тысяч километров границы, а мы почему-то уперлись в Донецкую и Луганскую область и всему миру рассказываем, что мы воюем с Российской Федерацией. Например, в Крыму везде стоят российские войска — Украина не воюет. А вот на Донбассе она уперлась руками, ногами и зубами, и там вот она воюет именно с Российской Федерацией», — добавил Килинкаров.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.