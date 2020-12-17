Сын певицы Валерии Арсений Шульгин не так давно женился и совсем скоро впервые станет отцом. Радость от предвкушения появления новой жизни 22-летнему парню омрачают финансы и расточительность супруги, написал сайт «Дни.ру» 16 декабря

«Пришли домой, а тут нас ждут посылки. Лиана все заказывает и заказывает. Эх, друзья, пожалейте меня», — грустно сказал Арсений.

Пригожин грозится избить Шнурова за оскорбление Валерии © Иосиф Пригожин/Инстаграм Лиана Шульгина, предназначены для их совместного ребенка. В течение ближайших 5 лет звездный наследник мечтает завести еще хотя бы двоих детей.

Пара познакомилась в 2019 году, а летом 2020-го сыграла свадьбу, несмотря на пандемию. Поклонники отнеслись к выбору парня скептически, предположив, что неожиданное решение узаконить отношения связано с беременностью. Позже догадки подтвердились.

Ранее сама певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин попали в скандал, после того как сначала объявили, что переживают финансовый кризис и нуждаются в помощи государства, а потом полетели на отдых в Дубай.

Их коллега музыкант Сергей Шнуров посвятил звездной паре обличительное стихотворение, а саму Валерию и вовсе назвал «сытой моськой». Продюсер пригрозил избить коллегу за такие слова.