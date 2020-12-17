По его словам, санкции, то, что в мировой практике делают американцы, — это чистый протекционизм.
«Они просто тупо навязывают всему миру, что имеют на это право, сначала заявили о создании глобального открытого рынка, сказали, все по правилам, все начали играть по этим правилам. И тут они поняли, что проигрывают, и тут достали новый инструмент, как джокер из рукава: и санкции против Ирана, против России, против Турции, санкции, санкции — там, где надо и где не надо, они спокойно применяют и таким образом решают в первую очередь экономические вопросы», — сказал Килинкаров.
Он отметил, что американцы очень прагматичные, поэтому всегда пытаются конвертировать политические вопросы в экономическую выгоду.
«Вот на сегодняшний день они нашли такой действенный инструмент, как санкции, и они этим пользуются. Ну а все остальное — это уже китайская подделка, остальные пытаются тоже каким-то образом это применять», — отметил политик.
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