Американцы пытаются все политические вопросы конвертировать в экономическую выгоду, считает депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, санкции, то, что в мировой практике делают американцы, — это чистый протекционизм.

«Они просто тупо навязывают всему миру, что имеют на это право, сначала заявили о создании глобального открытого рынка, сказали, все по правилам, все начали играть по этим правилам. И тут они поняли, что проигрывают, и тут достали новый инструмент, как джокер из рукава: и санкции против Ирана, против России, против Турции, санкции, санкции — там, где надо и где не надо, они спокойно применяют и таким образом решают в первую очередь экономические вопросы», — сказал Килинкаров.

Спиридон Килинкаров: Санкции против депутатов «Слуги народа» — сигнал Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вот на сегодняшний день они нашли такой действенный инструмент, как санкции, и они этим пользуются. Ну а все остальное — это уже китайская подделка, остальные пытаются тоже каким-то образом это применять», — отметил политик.

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