Седокова показала свою спальню, украшенную красными шарами в форме сердец, и записки от детей: «С днем рождения, мамочка!» Однако праздник, рассказала певица, не прошел гладко.⠀
«Я не спала вчера до 5 утра. И проснулась от того, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись, давай поговорим», — рассказала певица.
Анне Седоковой исполнилось 38 лет, в сентябре этого года она вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Бывшая жена спортсмена считает, что певица увела его из семьи, и называет исполнительницу «шл*хой».
В ноябре текущего года артистка поделилась с журналистами, что купила квартиру в Москве за 58 миллионов рублей.