Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова, которая 16 декабря отмечает свое 38-летие, выложила в Instagram видео, какой сюрприз ей приготовили ее домашние. Рассказала артистка и о «подарке», преподнесенном ей организмом

«Скоро Анэт на пенсию»: муж Седоковой порадовал женщин © Седокова/Инстаграм

«Я не спала вчера до 5 утра. И проснулась от того, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись, давай поговорим», — рассказала певица.

Анне Седоковой исполнилось 38 лет, в сентябре этого года она вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Бывшая жена спортсмена считает, что певица увела его из семьи, и называет исполнительницу «шл*хой».

В ноябре текущего года артистка поделилась с журналистами, что купила квартиру в Москве за 58 миллионов рублей.