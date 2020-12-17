«Альтернатива может прийти только из вне, потому что Украина находится под внешним управлением. Контрольный пакет находится полностью у США и у определенных европейских стран. Поэтому, как правило, для того чтобы свергнуть проклятую власть нужно делать очередную революцию, но с поддержкой другой страны», — заявил политик.
Однако бывший депутат Рады назвал имена политиков, которые могли бы стать лидерами Украины.
«Я не люблю давать оценки людям. Но [Виктор] Медведчук или [Николай] Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям. Только тогда победа может прийти. В ином случае в Украине нельзя ничего поменять», — отметил Журавко.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно падать и в ноябре снизился на 20%. Сейчас его поддерживает всего 52% населения.