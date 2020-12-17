На сегодняшний день альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому нет. Об этом 16 декабря сообщил депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко, передает riafan.ru

Визит к Варфоломею. Зеленский перед выборами «занял» рейтинг у Вселенского патриарха © REUTERS, Nicholas Manginas/Ecumenical Patriarchate

Однако бывший депутат Рады назвал имена политиков, которые могли бы стать лидерами Украины.

«Я не люблю давать оценки людям. Но [Виктор] Медведчук или [Николай] Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям. Только тогда победа может прийти. В ином случае в Украине нельзя ничего поменять», — отметил Журавко.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно падать и в ноябре снизился на 20%. Сейчас его поддерживает всего 52% населения.