«Раньше мы уже работали вместе над песней "Мой друг". Эта композиция, как говорила сама Алла Борисовна, смогла заменить хит певицы — "Не отрекаются, любя". У нас есть определенные творческие планы», — рассказала Воронина.
Автор песен заявила, что пока дата выхода нового трека неизвестна, потому что она не может позволить себе торопить примадонну. Оставила поэтесса в тайне и название будущей песни.
В репертуар Аллы Пугачевой входит около 500 композиций, последние премьеры датируются 2019 годом. Тогда исполнительница записала «Мой друг», «Что вижу, то пою», «На землю выпала роса», «Серое пальто» и еще 7 песен.