Поэтесса и композитор Виктория Воронина рассказала, что в ближайшее время будет работать с певицей Аллой Пугачевой, причем новая композиция станет не первой совместной песней женщин, сообщила «Экспресс газета» 16 декабря

«Раньше мы уже работали вместе над песней "Мой друг". Эта композиция, как говорила сама Алла Борисовна, смогла заменить хит певицы — "Не отрекаются, любя". У нас есть определенные творческие планы», — рассказала Воронина.

Хотел жениться: странный фанат поселился на крыше дома Пугачевой © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В репертуар Аллы Пугачевой входит около 500 композиций, последние премьеры датируются 2019 годом. Тогда исполнительница записала «Мой друг», «Что вижу, то пою», «На землю выпала роса», «Серое пальто» и еще 7 песен.