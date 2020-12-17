Ранее было опубликовано обращение к президенту, главе Верховной Рады и лидерам парламентских фракций от главных редакторов целого ряда крупных электронных массмедиа Украины, таких как «Левый берег», «Цензор.Нет», «Гордон», «Факты» и «Обозреватель», с требованием снять с рассмотрения депутатов законопроекта «О медиа», который ограничивает свободу слова в стране.
По словам Гожего, после того как Украина взяла курс «в Европу», власти стали пытаться «заткнуть рот» журналистам, не имея под оказываемым давлением какой-либо правовой базы. После того, как европарламентарии и международные организации заговорили о снижении уровня свободы слова на Украине, в Киеве поняли, что подобная стратегия не согласуется с титулярной позицией о «европейской» стране, отметил правозащитник.
«И на выручку тут приходит старый совковый позитивизм… [Он] выражается в том, что любой абсурд, любую волю правящего класса можно выразить в законе, бумага все стерпит. Потому и решили: почему бы не принять "законный" — в кавычках — закон о том, что у нас отменяется свобода слова? Тогда можно будет рты затыкать, кивая уже на закон», — пояснил Гожый.
По его словам, пока пройдут суды, состоятся новые выборы, к моменту которых информационное поле на Украине уже будет зачищено на 100%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.