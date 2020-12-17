Украинские власти решили принять закон о том, что в стране отменяется свобода слова, чтобы иметь возможность «затыкать рты» журналистам в рамках закона. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Закон «О медиа» и другие: как «Слуги народа» душили свободу слова © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По словам Гожего, после того как Украина взяла курс «в Европу», власти стали пытаться «заткнуть рот» журналистам, не имея под оказываемым давлением какой-либо правовой базы. После того, как европарламентарии и международные организации заговорили о снижении уровня свободы слова на Украине, в Киеве поняли, что подобная стратегия не согласуется с титулярной позицией о «европейской» стране, отметил правозащитник.

«И на выручку тут приходит старый совковый позитивизм… [Он] выражается в том, что любой абсурд, любую волю правящего класса можно выразить в законе, бумага все стерпит. Потому и решили: почему бы не принять "законный" — в кавычках — закон о том, что у нас отменяется свобода слова? Тогда можно будет рты затыкать, кивая уже на закон», — пояснил Гожый.

По его словам, пока пройдут суды, состоятся новые выборы, к моменту которых информационное поле на Украине уже будет зачищено на 100%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.