«Ты плачешь потому, что мне завидуешь, да? Я звезда, а ты не звезда… Но ты не плачь, ничего страшного, что ты не звезда», — утешила молодого коллегу Могилевская.
В комментарии к посту она уточнила, что в последнее время увлеклась новой для себя социальной сетью TikTok, где у звезды уже почти 100 тысяч подписчиков.
«Ужас», «Наталья в детство впадает с детьми. Рэп начинает. А вообще-то равнобедренно», «Блин, ну это полный треш уже», — ответили поклонники.
К слову, у украинского блогера Максима Скомороха в этой соцсети 3,3 миллиона фолловеров, а среди его видео много роликов с медийными персонами страны.