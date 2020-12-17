Украинская певица 45-летняя Наталья Могилевская 15 декабря разместила в Instagram видео, на котором прижала к груди и успокаивает расстроенного блогера, тиктокера Максима Скомороха

«Ты плачешь потому, что мне завидуешь, да? Я звезда, а ты не звезда… Но ты не плачь, ничего страшного, что ты не звезда», — утешила молодого коллегу Могилевская.

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«Ужас», «Наталья в детство впадает с детьми. Рэп начинает. А вообще-то равнобедренно», «Блин, ну это полный треш уже», — ответили поклонники.

К слову, у украинского блогера Максима Скомороха в этой соцсети 3,3 миллиона фолловеров, а среди его видео много роликов с медийными персонами страны.