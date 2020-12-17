По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Конгресс должен утвердить результаты 6 января.
По мнению Рудякова, важно понять, как демократы будут выстраивать отношения с Россией, так как это напрямую будет влиять и на политику в отношении Украины.
«Что касается собственно Украины, то есть тут у Байдена своя мозоль… Демократы его очень грамотно и технологично отодвинули украинскую тему в сторону, когда люди Трампа пытались ее раскручивать… Но ведь кейс остался, поэтому сейчас Байдену будет очень невыгодно в Украине что-то сильно ворошить, пока не забудутся эти шалости — его личные и сына, пока эту историю в архив полностью не сдадут», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что после победы Байдена, как и Трампа в 2016 году, ожидают «шпильки», в частности, украинская, которая может его «больно уколоть».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.