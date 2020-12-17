После событий 2020 года в Донбассе может возобладать жесткая линия, предполагающая силовое решение конфликта. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, на кого Байден скинет управление Украиной, и почему это плохо для России © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков, сообщая о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на 2021 год, выразил надежду, что «мы не будем продлевать на 2022 год».

Рудяков подчеркнул, что Киев тут ничего не решает: надо подождать, пока победивший на выборах президента США Джо Байден инаугурируется и его команда что-то придумает.

«После событий этого года, вполне возможно, возобладает жесткая линия, которая предполагает военные действия и силовое решение конфликта. Тут очень много вариантов развития событий», — отметил политолог.

Он напомнил, что на Украине сложилась сложная эпидемиологическая и экономическая ситуация, из-за чего весной 2021 года может произойти социальный взрыв, в случае чего нельзя исключать военный сценарий в Донбассе.

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