Нынешние украинские власти продолжают политику экс-президента Петра Порошенко. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Особый статус Донбасса»: Рада продлила закон, Кравчук угрожает России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Почему новые владельцы Рады, монобольшинство, "Слуга народа", когда пришли к власти в августе прошлого года, ничего не сделали с этим законом, а только продлили на 2020 год?.. Продолжается все, как при Порошенко, даже еще хуже, потому что замена "козла на осла" или "осла на козла" ничего, по сути, не меняет. Исполнители другие, но указания идут те же, все делается как при Порошенко, потому что такая вводная идет», — заявил Рудяков.

При этом он отметил, что команда президента Владимира Зеленского понимает, что закон об особом статусе необходимо менять и переходить к политическому урегулированию и к реинтеграции Донбасса, но не делает этого.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщая о продлении закона на 2021 год, выразил надежду, что «мы не будем продлевать на 2022 год».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.