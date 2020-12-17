Перевод белорусского грузопотока на территорию РФ выгоден обеим сторонам и поможет Белоруссии избежать серьезных рисков. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, как Литва отрицает очевидное в вопросе переориентации грузопотока © commons.wikimedia.org, Burleski Александр Лукашенко заявил, что Минск всерьез рассматривает возможность переориентации грузов из портов стран Балтии на российские. Если белорусская сторона согласится на предложение РФ, то Прибалтика может недосчитаться больших денег.

По словам Зубца, с точки зрения России это был бы очень большой плюс для развития российской портовой инфраструктуры на берегах Балтийского моря. Но, как подчеркнул эксперт, для РФ это выгодно, но не критично.

«Для Белоруссии это критически выгодно, потому что ее транзит могут прекратить в один день. Литва в настоящее время является хозяином задвижки на пути белорусского экспорта. Эту задвижку они могут закрыть, когда им дадут команду из Брюсселя или Вашингтона. Это очень серьезный риск для Белоруссии, которая уже сейчас заинтересована в том, чтобы заниматься диверсификацией своих поставок», — подчеркнул экономист.

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