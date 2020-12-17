Ранее Лукашенко заявил, что Минск всерьез рассматривает возможность переориентации грузов из портов стран Балтии на российские. Если белорусская сторона согласится на предложение РФ, то Прибалтика может недосчитаться больших денег.
«Мы должны понимать, что если Лукашенко до сих пор не перевел свои грузопотоки на территорию России, то это не потому что это невозможно технически. Он пытается торговаться и сохранить политические отношения с Западом, и надеется на то, что какой-нибудь новый [госсекретарь США Майкл] Помпео предложит нефть и дружбу», — отметил Зубец.
По его словам, Россия способна предоставить Лукашенко условия для транзита, которые соответствуют его интересам и при которых он ничего не потеряет, но белорусский лидер пытается «играть в многовекторность».
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