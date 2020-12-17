Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается маневрировать и «играть в многовекторность», поэтому по-прежнему торомозит процесс переориентации грузопотоков на российские порты. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, как Литва отрицает очевидное в вопросе переориентации грузопотока © commons.wikimedia.org, Burleski

«Мы должны понимать, что если Лукашенко до сих пор не перевел свои грузопотоки на территорию России, то это не потому что это невозможно технически. Он пытается торговаться и сохранить политические отношения с Западом, и надеется на то, что какой-нибудь новый [госсекретарь США Майкл] Помпео предложит нефть и дружбу», — отметил Зубец.

По его словам, Россия способна предоставить Лукашенко условия для транзита, которые соответствуют его интересам и при которых он ничего не потеряет, но белорусский лидер пытается «играть в многовекторность».

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