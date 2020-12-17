Западные правительства, которые хотели бы надавить на власти Белоруссии, не пойдут по пути санкций на рынке удобрений, а, скорее, сконцентрируют внимание на поставках нефтепродуктов. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, на какой еще нефти «обожжется» Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская призвала власти Литву ввести санкции против компании «Беларуськалий» — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется через Клайпедский государственный морской порт.

По словам Зубца, удобрения, как нефть, — их продажу нельзя заблокировать, так как они нужны всем и рынок калийных удобрений слишком велик.

«Если наказывать Белоруссию, то гораздо проще это сделать через поставки нефтепродуктов. Потому что белорусские нефтепродукты покупает Украина, а она находится под серьезным давлением Запада. Второй покупатель — это Западная Европа, включая Великобританию. Они при желании могут ограничить поставки нефтепродуктов из Белоруссии. Вот это возможно, а с удобрениями этот фокус точно не пройдет», — подчеркнул экономист.

Так, он отметил, что в случае наложения санкций на «Беларуськалий» остается «Уралкалий», который может стать посредником при продаже белорусских удобрений.

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