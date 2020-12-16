Общая установка Демократической партии США на то, что Россия — главный враг Америки, будет конкурировать с установкой, что Китай — главный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Актёр из «Игры престолов», дзюдоистка и старая гвардия: кто будет править Америкой © REUTERS, Kevin Lamarque

Тем не менее Байден не сможет противостоять этому мейнстриму, который уже при Трампе закрепился, о том, что самый опасный противник для Соединенных Штатов — это Китай, а Россия на втором месте.

«Так что в российско-американском направлении возможны самые разные варианты развития: продвижение по некоторым трекам, например продление СНВ-3 или Соглашения по климату, которое Россия поддерживала, а Соединенные Штаты вышли. Или, что менее вероятно, но тоже не исключено, — восстановление варианта сделки по Ирану в какой-то форме, что также важно для европейцев, а команда Байдена собирается восстановить союзный блок с ЕС», — сказал политолог.

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В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. Почти сразу СМИ присудили победу Байдену, хотя официальных результатов еще не было.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.