Вооруженные формирования других государств примут участие в международных военных учениях.
Речь идет об украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча — 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021, говорится в пояснительной записке к документу.
Законодательство Украины запрещает наличие иностранных военных баз на территории страны, поэтому для допуска военных других государств каждый год принимается специальный закон.