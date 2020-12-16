На официальном сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского, который разрешает допуск иностранных войск на территорию Украины в следующем году, передает РИА Новости

Танкист Зеленский: странный монумент в Киеве озадачил украинцев © Telegram-канал «Политика Страны» Речь идет об украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча — 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021, говорится в пояснительной записке к документу. Законодательство Украины запрещает наличие иностранных военных баз на территории страны, поэтому для допуска военных других государств каждый год принимается специальный закон.