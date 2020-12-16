Госбюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу о поджоге офиса Партии регионов, который стало причиной гибели человека. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ведомства

Обвинили в убийстве: посадят ли в тюрьму «символ Майдана» Татьяну Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

Обвиняемой по этому делу проходит экс-депутат Рады Татьяна Черновол. Сама Черновол призналась в поджоге офиса, но отрицает свою причастность к убийству.

Если суд сочтет доказательства ее вины обоснованными, Черновол может провести за решеткой от 10 до 15 лет.

«По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих», — говорится в сообщении.

Активисты Евромайдана вместе с Татьяной Черновол ворвались в офис Партии регионов на Липской улице Киева 18 февраля 2014 года. По призыву Черновол, о чем свидетельствует сохранившаяся видеозапись, радикалы забросали офис бутылками с зажигательной смесью

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