В Европейском парламенте членам Координационного совета белорусской оппозиции вручили премию им. академика Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщает 16 декабря «Коммерсант»

Среди награжденных — Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.

«Для меня большая честь вручить премию имени Сахарова 2020 года демократической оппозиции Белоруссии и приветствовать Светлану Тихановскую и ее коллег-лауреатов здесь в Европарламенте. Сегодня мы отдаем дань их мужеству и силе», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Он добавил, что долг ЕС — поддержать белорусов в их стремлении к демократии.

Отмечается, что в шортлисте премии помимо лауреатов были экоактивисты из города Эль-Гуапиноль в Гондурасе и архиепископ Мосула из Ирака.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.