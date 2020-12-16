«Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшее нарушение прав журналистов вплоть до их физической ликвидации», — сказала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что до сих пор не раскрыты убийства фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента телеканала «Россия» Антона Волошина и Игоря Корнелюка, украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, сотрудника интернет-издания «Украинская правда» и «Радио Вести» Павла Шеремета.
По словам Захаровой, журналисты на Украине и дальше подвергаются насилию «с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ». Всего с начала 2014 года на Украине убито 18 представителей СМИ.