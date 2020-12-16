Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность положением сотрудников СМИ на Украине, которые подвергаются там не только давлению, но порой и физической ликвидации, передает агентство «РИА Новости» 16 декабря

«Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшее нарушение прав журналистов вплоть до их физической ликвидации», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что до сих пор не раскрыты убийства фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента телеканала «Россия» Антона Волошина и Игоря Корнелюка, украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, сотрудника интернет-издания «Украинская правда» и «Радио Вести» Павла Шеремета.