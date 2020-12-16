Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной, Великобританией и Северной Ирландией. Трансляцию заседания парламента 16 декабря вел телеканал «Рада»

За проект проголосовали 303 депутата. Соглашение предусматривает миграционный диалог между странами, в результате которого будут упрощены условия поездки украинских граждан в Британию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ратификация соглашения позволит вывести отношения Украины и Британии на качественно новый уровень.

«Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами, что будет содействовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, преобразуем его в стратегическое партнерство с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства», — сказал он.

Порошенко будет координироваться с посольством Британии © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.