За проект проголосовали 303 депутата. Соглашение предусматривает миграционный диалог между странами, в результате которого будут упрощены условия поездки украинских граждан в Британию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ратификация соглашения позволит вывести отношения Украины и Британии на качественно новый уровень.
«Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами, что будет содействовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, преобразуем его в стратегическое партнерство с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства», — сказал он.
По словам Кулебы, Украина внедрит новый формат отношений, который обеспечит регулярный обмен и согласование ключевых международных позиций между Лондоном и Киевом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.