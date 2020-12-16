«Мы не услышали вчера на заседании фракции причин отставки и ее аргументов. Соответственно, попросили оставить человека на должности. Нас устраивает его работа», — сказал депутат.
На уточняющий вопрос о том, когда могут состояться консультации относительно его увольнения, Камельчук сказал, что «точно не в ближайшее время».
Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб направили на рассмотрение парламента заявления об отставке. Заявление Бессараба депутаты поддержали на сегодняшнем заседании.