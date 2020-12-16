Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде отказалась поддержать предложение главы государства Владимира Зеленского и сменить министра природных ресурсов Романа Абрамовского. Об этом 16 декабря сообщил депутат Юрий Камельчук в комментарии Интерфакс-Украина

Роман почти что Абрамович. Назначен новый министр экологии © скриншот с видео "5 канал"

На уточняющий вопрос о том, когда могут состояться консультации относительно его увольнения, Камельчук сказал, что «точно не в ближайшее время».

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб направили на рассмотрение парламента заявления об отставке. Заявление Бессараба депутаты поддержали на сегодняшнем заседании.