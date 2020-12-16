По его словам, с целью противостояния якобы опасности нужно возобновить деятельность украинско-американских программ, которые после избрания Джо Байдена президентом США должны выйти на новый уровень.
«Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация после выборов в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия», — заявил Данилов.
После того как европейское сообщество признало выборы президента Белоруссии сфальсифицированными, а Александра Лукашенко — нелегитимным главой государства, политические отношения Киева и Минска обострились.
В конце августа Лукашенко публично обвинил Украину и президента Владимира Зеленского во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии и финансировании оппозиции.