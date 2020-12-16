Глава СНБО Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Белоруссии вызовом национальной безопасности Украины. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ведомства

Тихановская предупредила о «партизанщине» в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Джо Байдена президентом США должны выйти на новый уровень.

«Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация после выборов в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия», — заявил Данилов.

После того как европейское сообщество признало выборы президента Белоруссии сфальсифицированными, а Александра Лукашенко — нелегитимным главой государства, политические отношения Киева и Минска обострились.

В конце августа Лукашенко публично обвинил Украину и президента Владимира Зеленского во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии и финансировании оппозиции.