Мэр Одессы Геннадий Труханов, который болеет коронавирусом, отказался от места в палате из-за ежедневного увеличения числа больных в городе. Об этом 16 декабря он написал в Facebook

«Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место», — написал он.

Мэр Одессы госпитализирован из-за COVID-19 © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на средину декабря у 2161 человека.

Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.