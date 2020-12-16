Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в комедийном украинском ситкоме роль Жени Ковалевой призналась, что эта работа - лучшее, что с ней случалось в жизни. Об этом написал сайт «Дни.ру» 16 декабря

Впервые Кошмал появилась в пятом сезоне сериала, и для артистки это был дебют. Создателей ленты смущало отсутствие опыта работы на съемочной площадке, но они все-таки решили попробовать.

По словам актрисы, часть серий пятого сезона так и осталась в архивах, поскольку позже концепция ситкома поменялась и было принято решение переснять часть материала. Девушка заявила, что даже рада, что так произошло, потому что эта ее работа не отличалась качеством.

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«"Сваты" мне дали слишком много. Я не ожидала вообще от жизни такого», — сказала Кошмал.

Зрители с нетерпением продолжают ждать очередной, седьмой сезон полюбившегося ситкома. Его начали снимать еще в 2019 году, но в 2020 приостановили из-за карантина.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м.