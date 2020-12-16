Впервые Кошмал появилась в пятом сезоне сериала, и для артистки это был дебют. Создателей ленты смущало отсутствие опыта работы на съемочной площадке, но они все-таки решили попробовать.
По словам актрисы, часть серий пятого сезона так и осталась в архивах, поскольку позже концепция ситкома поменялась и было принято решение переснять часть материала. Девушка заявила, что даже рада, что так произошло, потому что эта ее работа не отличалась качеством.
Зато девушка успела потренироваться и поставить речь. Кошмал призналась, что часто рассказывая о работе в «сватах» не может сдержать слез, потому что сериал дал ей хороший старт в профессию.
«"Сваты" мне дали слишком много. Я не ожидала вообще от жизни такого», — сказала Кошмал.
Зрители с нетерпением продолжают ждать очередной, седьмой сезон полюбившегося ситкома. Его начали снимать еще в 2019 году, но в 2020 приостановили из-за карантина.
«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м.