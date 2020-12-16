Килинкаров рассказал, что задача сократить население Украины до 15 миллионов человек никуда не исчезла. По его мнению, именно этим объясняется политика, которую сегодня проводят внутри Украины.
«Обнищавший народ, массовая безработица, нет доступа к медицине, система здравоохранения разрушена, социального пакета нет, аптеки и медучреждения социальные функции не выполняют, фактически они все переведены в бизнес-структуры. Все, человек остался один на один. Кто выживет, тот молодец», — констатировал Килинкаров.
Он подчеркнул, что безработица выталкивает миллионы людей за пределы Украины, а рабочих мест при этом больше не становится. При этом полным ходом идет деиндустриализация — на фоне заявлений Зеленского о снижении выброса углекислого газа до ноля, что неудивительно, если отказаться от металлургии, машиностроения и космоса, заключил эксперт.
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