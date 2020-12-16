Сегодня стратегия, навязанная Западом, доминирует в гуманитарной, социальной, внешней и внутренней политике Украины. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Килинкаров рассказал, что задача сократить население Украины до 15 миллионов человек никуда не исчезла. По его мнению, именно этим объясняется политика, которую сегодня проводят внутри Украины.

«Обнищавший народ, массовая безработица, нет доступа к медицине, система здравоохранения разрушена, социального пакета нет, аптеки и медучреждения социальные функции не выполняют, фактически они все переведены в бизнес-структуры. Все, человек остался один на один. Кто выживет, тот молодец», — констатировал Килинкаров.

Эксперт объяснил, что будет, если Украина останется «лабораторным кроликом» Запада © Facebook, Алексей Калиниченко

Полностью прочитать интервью можно здесь.