Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 16 декабря опубликовала в сети Instagram видео, сделанное ею во время съемок главы государства для иностранного издания

«Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкульт перерыва», — подписала публикацию пресс-секретарь.

На кадрах глава государства играет в пинг-понг.

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«Это почти как Ельцин в большой теннис играл», «Весело у вас там», «Как мы скучали по настольному теннису с участием президента. Это уже как традиция…» — написали подписчики Мендель.

Однако большинство все таки лояльно отнеслось к неумению главы государства играть в пинг-понг, о чем свидетельствует количество лайков. За первый час после размещения записи их набралось более 1,5 тысяч.

Впервые тогда еще кандидат в президенты Украины Зеленский продемонстрировал свои навыки игры в настольный теннис в своем штабе после первого тура выборов. Тогда будущий глава государства проиграл корреспонденту «РБК-Украина», которому впоследствии дал большое интервью.