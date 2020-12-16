Килинкаров пояснил, что хотя бывший президент Украины Петр Порошенко живучий политик и сегодня его фракция представлена в парламенте, но в основном он утратил влияние на политические процессы.
При этом санкции в отношении «Слуг народа» являются предупреждением — «если вы будете проводить ту же самую политику, что и Петр Порошенко, закончите так же плохо, как и он», добавил эксперт.
«Если вы обслуживаете интересы третьих стран и не переживаете о судьбе собственной страны — это ваша проблема и означает ровно то, что с вами просто не о чем разговаривать, если вы не готовы стать на защиту интересов собственного государства», — подчеркнул политик.
Таким образом, по словам Килинкарова, российская сторона напоминает, что нужно находить компромиссы, двигаться вперед, нужно остановить войну.
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