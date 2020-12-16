В список украинских депутатов, в отношении которых Россия ввела санкции, не попал ряд более одиозных фигур, например, из «Голоса» или «Европейской солидарности», поскольку это прежде всего сигнал команде Владимира Зеленского. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Килинкаров пояснил, что хотя бывший президент Украины Петр Порошенко живучий политик и сегодня его фракция представлена в парламенте, но в основном он утратил влияние на политические процессы.

Царев: Порошенко и Зеленский продолжили демонтаж Украины © РИА Новости, Алексей Куденко

«Если вы обслуживаете интересы третьих стран и не переживаете о судьбе собственной страны — это ваша проблема и означает ровно то, что с вами просто не о чем разговаривать, если вы не готовы стать на защиту интересов собственного государства», — подчеркнул политик.

Таким образом, по словам Килинкарова, российская сторона напоминает, что нужно находить компромиссы, двигаться вперед, нужно остановить войну.

Полностью прочитать интервью можно здесь.