По его словам, пенсии на Украине продолжают оставаться очень низкими. В бюджете на следующий год не заложены расходы на значительное повышение пенсионных выплат.
Гетманцев утверждает, что половина экономики работает в тени, поэтому соответствующие выплаты осуществить не удастся.
Парламентарий отметил, что ресурсы есть на устойчивое развитие страны, поэтому необходимо использовать основные запасы. Сейчас у правительства нет возможности реализовать инициативу по повышению различных выплат в социальной сфере.
Ранее Кабинет министров утвердил бюджет-2021 ко второму чтению.