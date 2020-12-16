Обеспечить европейские пенсии на Украине невозможно в связи с нехваткой средств. Об этом 16 декабря сообщил депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге, который транслировался в Facebook

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