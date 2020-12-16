Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что готов покинуть свой пост при первой же возможности. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 декабря

Арутюнян выразил уверенность, что войну против Азербайджана можно было остановить раньше, на более выгодных условиях и с меньшими потерями.

Вызов для России? Что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Также президент пообещал обеспечить жителей материалами для восстановления домов, а кроме того, за три года заасфальтировать дороги и провести налоговую амнистию для представителей бизнеса.

В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.