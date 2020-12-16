Арутюнян выразил уверенность, что войну против Азербайджана можно было остановить раньше, на более выгодных условиях и с меньшими потерями.
Он также отметил, что на ближайшие три года всех жителей Карабаха освободят от взносов по ипотечным кредитам. Конфликт, по словам Арутюняна, оставил многих людей без крова, поэтому их намерены временно разместить в зданиях социальных объектов. Пострадавшие получат компенсацию в размере 300 тысяч драмов (около 600 долларов США).
Также президент пообещал обеспечить жителей материалами для восстановления домов, а кроме того, за три года заасфальтировать дороги и провести налоговую амнистию для представителей бизнеса.
В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.