Навязанная Украине Западом политика направлена на то, чтобы спровоцировать между Украиной и Россией полномасштабный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров

Перед Россией не стоит цель разрушить экономику Украины, иначе она бы это давно уже сделала, подчеркнул Килинкаров. По его словам, отказ России вводить против Украины жесткие экономические санкции говорит о том, что она стремится уйти от серьезного конфликта.

Народ или бояре? Как Запад работает с постсоветскими элитами © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

«Это бы устроило Запад вполне. Ну, будут русские люди убивать русских людей, им это наоборот хорошо, пусть там по своему периметру Россия разбирается с Украиной, с Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном и не лезет в мировые дела», — пояснил эксперт.

Килинкаров подчеркнул, что такова одна из стратегий сдерживания России и не случайно почти по всему периметру России на сегодняшний день возникли проблемы.

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