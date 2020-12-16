Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что заблокировала российские телеканалы, а также каналы ЛНР и ДНР на территории Луганской области, подконтрольной Киеву. Соответствующее сообщение 16 декабря появилось на странице пресс-службы управления ГУ СБ в Донецкой и Луганской областях

СБУ обыскала филиал телеканала «Общественный» © из открытых источников рассказали о том, что некий предприниматель из Северодонецка за отдельную плату предлагал жителям услугу разблокировки запрещенных в стране телеканалов. Отмечается, что мужчина предлагал оборудование, которое позволило бы просматривать как российские каналы, так и каналы ДНР и ЛНР, в частности «Новороссия ТВ», «Луганск 24» и «Оплот».

В ведомстве напомнили, что наказание за подобные действия предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В марте 2015 года Украина приостановила аккредитацию 115 российских СМИ, в стране также запрещена трансляция основных российских телеканалов.