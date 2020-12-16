В СБУ рассказали о том, что некий предприниматель из Северодонецка за отдельную плату предлагал жителям услугу разблокировки запрещенных в стране телеканалов. Отмечается, что мужчина предлагал оборудование, которое позволило бы просматривать как российские каналы, так и каналы ДНР и ЛНР, в частности «Новороссия ТВ», «Луганск 24» и «Оплот».
В ведомстве напомнили, что наказание за подобные действия предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В марте 2015 года Украина приостановила аккредитацию 115 российских СМИ, в стране также запрещена трансляция основных российских телеканалов.