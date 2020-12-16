В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. Об этом 16 декабря сообщает Sputnik

Узбекистан решил взять у США деньги «на борьбу с коррупцией» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В память устройства перед продажей в обязательном порядке загружаются книги президента республики Шавката Мирзиеева, а также другие коллекции произведений классической и современной узбекской литературы, национальная музыка и радиопостановки.

По центру телефонной панели девайса расположен государственный герб Узбекистана, устройство упаковано в специальную подарочную коробочку.

Кроме того, в смартфон установили государственное приложение «Правительство», которая содержит номера телефонов всех горячих линий министерств, ведомств и организаций.