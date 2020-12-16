Российские санкции против президентской фракции стали для Владимира Зеленского и его команды последним предупреждением. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Экс-депутат подчеркнул, что на экономику и политические процессы Украины санкции не повлияют, но при этом они являются своеобразной черной меткой. Он отметил, что полтора года назад Россия предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому определенный кредит доверия, но, поскольку он и его команда решили во многом продолжать линию Петра Порошенко, этот кредит доверия может быть полностью утерян.

В плену иллюзий. Партии мира и войны в электорате Зеленского и «Слуги народа» © president.gov.ua

«Еще шаг — и у нас может сложиться ситуация, при которой перестанут поднимать трубки, ну а дальше со всеми вытекающими последствиями», — заключил он.

Килинкаров напомнил, что отсутствие диалога с Россией «очень бесило» Петра Порошенко, который хотел быть эффективным президентом, но его политическая судьба оказалась не очень успешной, несмотря на присутствие в парламенте.

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