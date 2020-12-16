Экс-депутат подчеркнул, что на экономику и политические процессы Украины санкции не повлияют, но при этом они являются своеобразной черной меткой. Он отметил, что полтора года назад Россия предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому определенный кредит доверия, но, поскольку он и его команда решили во многом продолжать линию Петра Порошенко, этот кредит доверия может быть полностью утерян.
По его словам, сам факт применения санкций против президентской фракции — сигнал о том, что президент и его окружение уже оказались на рубеже красной линии.
«Еще шаг — и у нас может сложиться ситуация, при которой перестанут поднимать трубки, ну а дальше со всеми вытекающими последствиями», — заключил он.
Килинкаров напомнил, что отсутствие диалога с Россией «очень бесило» Петра Порошенко, который хотел быть эффективным президентом, но его политическая судьба оказалась не очень успешной, несмотря на присутствие в парламенте.
Полностью прочитать интервью можно здесь.