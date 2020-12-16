Певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась с фанатами, что испытывает приятные эмоции, если кому-то сильно не нравится. Об этом исполнительница заявила у себя в Instagram 16 декабря

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«Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь, а потом оказывается, что ты кого-то бесишь, вот прям до пены изо рта. И это так приятно!» — сказала певица в ролике.

«Да никого вы не бесите. Просто-напросто, не хочется на вашу семью смотреть», «По ходу неприятно, раз уж столько внимания этому уделяете», «Хорошо, что есть желание кривляться», «Вот это рот!» — отреагировали пользователи на заявление звезды.

В уходящем 2020 году певица Наташа Королева пережила много сложных минут. В сентябре ее супруг Сергей Глушко, он же стриптизер Тарзан, публично признался в измене и обвинил неизвестных женщин в краже драгоценностей жены.

Потом певица пожаловалась на сильно пошатнувшееся финансовое положение из-за отсутствия концертов в карантин и посетовала, что салон красоты тоже придется закрыть.

Позже артистку и вовсе обвинили в незаконном строительстве помещений в Москве, а в начале декабря Королева объявила, что уезжает на острова «к аборигенам», чтобы «сбросить груз 2020 года», но потом оказалось, что певица слукавила и на самом деле она поехала в тропики на съемки реалити-шоу.