Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил приоритеты внешней политики Украины в 2021 году. Об этом 16 декабря он заявил в ходе дискуссии «Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества» в Киеве, которая транслировалась в Facebook

«Относительно 2021 года, безусловно, мы будем двигаться по тем направлениям, которые общество от нас ожидает. Для себя я наметил несколько тем, которые я не сдвинул с места в 2020 году из-за того, что мы сдвинули с места многие другие процессы», — отметил он.

В Госдуме ответили на идею Киева отбить Крым силой © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Также министр отметил, что власти намерены серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с зарубежными украинцами. В том числе Украина ожидает «важных прорывов в двусторонних отношениях» со странами Латинской Америки и Азии.

В октябре переговоры по Крыму анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что платформа призвана для координации международных усилий по защите прав крымчан. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал об этой инициативе еще в июле.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова в свой состав.