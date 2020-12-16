«Первый в американской истории открытый гей в качестве крупного кандидата в президенты и один из самых молодых кандидатов, когда-либо выигрывавших праймериз в штате, Буттиджич — госслужащий, который разбивает барьеры», — говорится в пресс-релизе.
По словам Байдена, Буттиджич — патриот, который умеет решать проблемы и «находить путь к лучшим сторонам национального характера». Он добавил, что Буттиджич будет в том числе заниматься созданием рабочих мест, инфраструктурой, вопросами равенства и климата.
Ранее СМИ сообщали, что Байден рассматривал кандидатуру Буттиджича на пост министра торговли или посла США в Китае. Однако сам Буттиджич, по информации источников Axios, был больше заинтересован в работе в сферах внешней политики и национальной безопасности.
В 2018 году Пит Буттиджич заключил однополый брак со школьным учителем Частеном Глезманом.