Джо Байден планирует назначить министром транспорта экс-кандидата в президенты США Пита Буттиджича. Об этом в среду, 16 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Байдена

«Первый в американской истории открытый гей в качестве крупного кандидата в президенты и один из самых молодых кандидатов, когда-либо выигрывавших праймериз в штате, Буттиджич — госслужащий, который разбивает барьеры», — говорится в пресс-релизе.

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

Ранее СМИ сообщали, что Байден рассматривал кандидатуру Буттиджича на пост министра торговли или посла США в Китае. Однако сам Буттиджич, по информации источников Axios, был больше заинтересован в работе в сферах внешней политики и национальной безопасности.

В 2018 году Пит Буттиджич заключил однополый брак со школьным учителем Частеном Глезманом.