«Большинство медиков одеты в красные куртки с надписями "Экстренная медицинская помощь". Среди участников акции есть фельдшеры. Они сообщили, что приехали из Белой Церкви», — пишет агентство.
Они держат транспаранты с надписями: «Услышьте министра Минздрава Степанова», «И это бюджет? Это позор. Средств для медиков нет», «С 1 января в больницах будут работать депутаты», «Медикам достойный бюджет и зарплаты, или прочь, депутаты».
Участники акции планируют передать свои требования в Кабинет министров. Они не согласны с тем, что их низкие зарплаты предполагается увеличить лишь на 30%.
Медики стоят на Майдане отдельно от малых предпринимателей, которые проводят свой митинг протеста.
Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения «SaveФОП» «СТОП локдаун!» митингуют на Майдане в Киеве второй день, и число протестующих увеличивается.