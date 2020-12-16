Участники митинга в центре Киева требуют от правительства пересмотреть бюджет на 2021 год и заложить в него большую сумму на выплаты работникам медицинской отрасли. Об этом 16 декабря сообщает УНИАН

«Большинство медиков одеты в красные куртки с надписями "Экстренная медицинская помощь". Среди участников акции есть фельдшеры. Они сообщили, что приехали из Белой Церкви», — пишет агентство.

Давай по новой! В Киеве бушует «Налоговый майдан» © REUTERS, Gleb Garanich

Участники акции планируют передать свои требования в Кабинет министров. Они не согласны с тем, что их низкие зарплаты предполагается увеличить лишь на 30%.

Медики стоят на Майдане отдельно от малых предпринимателей, которые проводят свой митинг протеста.

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения «SaveФОП» «СТОП локдаун!» митингуют на Майдане в Киеве второй день, и число протестующих увеличивается.