Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на средину декабря у 2161 человека. Об этом 15 декабря на своем сайте сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве Украины

Отмечается, что с начала пандемии на Украине 0,25% украинцев, которые болели коронавирусом, заразились повторно. В частности, повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружили у 2161 человека. Из них 12% (250 человек) — медицинские работники.

«В группе риска повторного заражения коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме», — говорится в сообщении.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

На Украине не проводились исследования, которые подтвердили, что вирусы первого и повторного заболевания генетически отличаются. В основном у людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.