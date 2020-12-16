Отмечается, что с начала пандемии на Украине 0,25% украинцев, которые болели коронавирусом, заразились повторно. В частности, повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружили у 2161 человека. Из них 12% (250 человек) — медицинские работники.
«В группе риска повторного заражения коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме», — говорится в сообщении.
Некоторые исследования показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса, но уровни этих антител могут быть разными. При этом COVID-19 мутирует, но медленно.
На Украине не проводились исследования, которые подтвердили, что вирусы первого и повторного заболевания генетически отличаются. В основном у людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.