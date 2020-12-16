Уменьшение числа мигрантов на территории России вызвано закрытыми границами из-за распространения коронавируса, а также ростом стоимости доллара. Об этом 16 декабря заявил генерал-майор полиции, член президиума организации «Офицеры России» Владимир Михалевич, передает РИА Новости

Ищенко ответил на вопрос, правда ли мигранты через 50 лет захватят Европу © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что на экономике уменьшение числа мигрантов отразится, скорее всего, положительно.

«Если мы сумеем из этого сделать выводы для себя и своей страны, то у нас все будет хорошо. Если мы опять будем ждать мигрантов, просто останемся там, где мы есть», — добавил Михалевич.

Сейчас в России находятся около 6 миллионов мигрантов. В разные периоды число колеблется от 9 до 11 миллионов человек.