«Первая, на мой взгляд, причина — закрыты все границы, они не могут въехать. Вторая — вырос курс доллара. Естественно, они меньше заработают. Но в основном первая причина», — сказал Михалевич.
Он отметил, что на экономике уменьшение числа мигрантов отразится, скорее всего, положительно.
«Если мы сумеем из этого сделать выводы для себя и своей страны, то у нас все будет хорошо. Если мы опять будем ждать мигрантов, просто останемся там, где мы есть», — добавил Михалевич.
Сейчас в России находятся около 6 миллионов мигрантов. В разные периоды число колеблется от 9 до 11 миллионов человек.