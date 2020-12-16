Ситуация с коронавирусом в Донецкой Народной Республике, благодаря действиям властей и медиков, остается стабильной. Об этом во время прямой линии, которая состоялась 15 декабря, заявил глава ДНР Денис Пушилин

«С учетом своевременных действий со стороны руководства и профильных ведомств и после создания Штаба по противодействию коронавирусной инфекции с помощью мер и ограничений, которые были введены, шагов, которые были упреждающими, нам удалось при первой волне минимизировать количество заболевших», — сказал Пушилин.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«На сегодняшний момент можно говорить с уверенностью: когда многие страны вводят локдауны и серьезные карантины, в Донецкой Народной Республике ситуация остается стабильной», — добавил Пушилин.

Глава ДНР также поблагодарил за работу медиков, вспомнил тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с пандемией, и отметил, что всем работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, кроме двойного исчисления стажа, выплачиваются надбавки. Компенсации уже получили порядка 3,5 тысячи сотрудников на сумму более 63 млн рублей.