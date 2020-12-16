Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова выиграла суд против второго супруга Далхата Халаева, но так и не может попасть в свою квартиру в центре Москвы, пишет «Экспресс газета» 16 декабря

В 2018 году оперная дива вышла замуж за уроженца города Нальчик, юриста Халаева, который младше ее на 10 лет. Новому супругу артистка оформила дарственную на 7-комнатную квартиру на Краснопресненской набережной в Москве стоимостью 100 миллионов рублей. Чуть позже новоиспеченный муж переписал жилье на некоего Мурата Мержоева, по мнению артистки, ее супруг просто продал этому человеку недвижимость и сбежал с деньгами.

Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Мошенники не отстают. Мержоев умудрился подать на меня в Ингушетии регрессный иск. Он якобы давал Далхату какие-то деньги и считает, что вправе требовать их возврата в том числе и с меня. Так как я, мол, несу солидарную ответственность как бывшая жена», — рассказала Максакова.

Оперная дива надеется, что скоро все разрешится, но уже подозревает неладное, так как дело будут рассматривать не в Нальчике, где прописан ее экс-муж, а в Магасском районном суде в Ингушетии. По словам Максаковой, ей «уже в голову приходят всякие мысли» о возможных связях в правоохранительных органах Халаева и Мержоева.

Мария Максакова — оперная певица, экс-депутат Госдумы РФ, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого обвиняли в коррупции. В 2016 году супруги переехали в столицу Украины, а в марте 2017-го Вороненков был застрелен неизвестным в центре Киева. Максакова осталась жить на Украине, однако сохранила гражданство РФ и Германии.