Стоимость меню на новогодний стол для украинской семьи из четырех человек за прошедший год возросла больше, чем на 5%. Об этом на днях сообщили в Национальном научном центре «Института аграрной экономики» Украины

Полякова поскакала в Новый год на жеребце © Оля Полякова/Инстаграм подсчитали стоимость застолья, взяв за основу список традиционных новогодних блюд, куда вошли: салаты, мясные и рыбные продукты, фрукты и овощи, кондитерская продукция и напитки.

По оценкам исследователей, за три килограмма салата оливье украинской семье придется заплатить в среднем 160 гривен (около 420 рублей). Это почти на 14% больше, чем при праздновании наступления 2020 года. За полтора килограмма селедки под шубой придется отдать более 120 гривен (около 320 рублей), а за 500 граммов свиных биточков — более 110 гривен (около 290 рублей), рост цены на них составил более 33%.

Самым дешевым мясным продуктом на новогоднем столе украинцев оказалась курица — 95 гривен (250 рублей), на фрукты придется потратить почти 105 гривен (более 270 рублей), а за полулитровую бутылку коньяка потребуется заплатить более 170 гривен (около 450 рублей). Также стало известно, что украинская семья, которая решит потратиться на деликатесы, вынуждена будет отдать за новогоднее меню на 470 гривен больше. Баночка красной икры (120 граммов) стоит на Украине около 250 гривен (более 660 рублей), 200 граммов красной рыбы обойдутся в 220 гривен (около 580 рублей).

По оценкам экспертов, в среднем украинской семье придется отдать за новогодний стол 1706 гривен (более 4510 рублей). В Киеве бюджетное праздничное меню обойдется в 1916 гривен (более 5 060 рублей), стол с деликатесами будет стоить от 2426 гривен (более 6 415 рублей).

В октябре сообщалось, что более четверти жителей Украины живут за чертой бедности. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80% пенсионеров в стране. По оценкам экспертов, каждому третьему работнику не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.