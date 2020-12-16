Верховная Рада уволила с должности главы Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Трансляцию заседания 16 декабря вел телеканал «Рада»

«За» проголосовал 251 депутат. «Трансгендер поздравлял ветеранов». Украинские неонацисты возмутились церемонией с участием Зеленского © president.gov.ua

«Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности Министра по делам ветеранов Украины», — говорится в тексте постановления.

Бессараб был назначен министром по делам ветеранов 4 марта 2020 года. Ранее был командующим спецопрации украинских силовиков в Донбассе, заместителем начальника Генштаба ВСУ и первым замкомандующего Сухопутных войск ВСУ. Имеет звание генерал-лейтенанта.

Накануне состоялось заседание фракции «Слуга народа», куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Фракция рассматривала кадровые вопросы. В частности, кандидатов на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.