Глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии, которая состоялась во вторник, 15 декабря, рассказал о состоянии экономики в Донецкой Народной Республике

По словам Пушилина, на сегодняшний день в ДНР работает 541 крупное предприятия, из них 52 — металлургические, порядка 58 — машиностроительные, а также 76 предприятий химической промышленности, 8 — фарматевтической. За производство строительных материалов отвечают 60 предприятий, в легкой промышленности задействовано 180, в производстве мебели — 66.

«Несмотря на то что были определенные сложности с коронавирусной инфекцией, с ограничением экономики (и это отражалось и было видно во всем мире, во многих странах), я считаю, что мы достаточно сбалансированно приняли меры в экономическом плане. У нас по ряду направлений действительно есть рост. Наибольший рост предсказуемо в легкой промышленности — в 2,3 раза, а также фармацевтика и химическая промышленность — в 2 раза», — рассказал глава республики.

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«Это весьма значимые цифры с учетом того, что наши оппоненты хотели бы, чтобы у нас все было наоборот. Положительная динамика и в производстве продуктов питания: порядка 12,5 %, нефтепродуктов — 12,3 %, химической продукции — 8,9 %, мебели — 2,6 %», — сказал он.

Объем реализации продукции в машиностроении вырос на 39%. Лидерами стали завод «Донфрост», макеевский завод «Лазер», Ясиноватский машиностроительный завод, а также «Авиатех», который первым получил российскую лицензию на деятельность в сфере авиационных услуг.

В сельском хозяйстве благодаря хорошим показателям по урожайности ДНР смогла экспортировать пшеницу фуражную в количестве порядка 15 тысяч тонн и ячменя — около 50 тысяч тонн.

«Отечественные производители обеспечивают внутренний потребительский рынок почти на 85 % яйцом, на 76,5 % мукой, на 100 % кондитерскими и хлебобулочными изделиями. Тоже неплохие цифры — 83,2 % — по колбасной продукции», — добавил глава республики.

В целом, по словам Пушилина, поступления налогов и сборов за 2020 год показали рост на 13,8% по сравнению с прошлым годом.