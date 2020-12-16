«По состоянию на 9:20 (10.20 мск — ред.) на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной. За акцией наблюдает правоохранители», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция останавливает людей в метрополитене, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.
Накануне организаторы акции заявили, что будут ночевать на Майдане, потому что ожидают прибытия большего количества представителей ФЛП из областей. В настоящее время развернули три небольшие палатки.
Митингующие заявили, что готовы разойтись после того, как будет принят ряд законопроектов, а также уволят с должности главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Ранее участники акции требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты об упрощении системы налогообложения, учета и отчетности.