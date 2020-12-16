Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения «SaveФОП» «СТОП локдаун!» митингуют на Майдане в Киеве второй день и число протестующих увеличивается. Об этом 16 декабря сообщает УНИАН

«По состоянию на 9:20 (10.20 мск — ред.) на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной. За акцией наблюдает правоохранители», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция останавливает людей в метрополитене, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

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Митингующие заявили, что готовы разойтись после того, как будет принят ряд законопроектов, а также уволят с должности главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Ранее участники акции требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты об упрощении системы налогообложения, учета и отчетности.