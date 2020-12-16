Кольцо Oura регистрирует температуру, частоту сердечных сокращений, дыхания, а также уровень активности человека. На основе этих данных устройство сделает вывод о наличии в организме инфекции и надвигающейся болезни.
«Первые результаты тестирования кольца показали, что лихорадка — главный симптом инфекции — у всех начинается по-разному, поэтому достаточно часто на ранних стадиях болезни человек даже не осознает, что заразен для окружающих», — говорится в публикации.
Пока разработчики опубликовали результаты наблюдений за первыми 50 пациентами, переболевшими COVID-19. Всего же в исследовании примут участие 65 тысяч добровольцев. Результатом этой работы должно стать серийное производство колец, вычисляющих коронавирус и другие вирусные заболевания на ранних стадиях, когда недуг легче всего поддается лечению с минимальным числом осложнений.
Всего в мире уже 73,5 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, 1,6 миллиона человек умерло. На Украине почти 920 тысяч заболевших, из них почти 16 тысяч — с летальных исходом.