Финский стартап Oura сообщил об окончании тестирования умного кольца, цель которого - выявить первые симптомы гриппа и COVID-19. Об этом на днях написало американское издание UC San Diego

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«Первые результаты тестирования кольца показали, что лихорадка — главный симптом инфекции — у всех начинается по-разному, поэтому достаточно часто на ранних стадиях болезни человек даже не осознает, что заразен для окружающих», — говорится в публикации.

Пока разработчики опубликовали результаты наблюдений за первыми 50 пациентами, переболевшими COVID-19. Всего же в исследовании примут участие 65 тысяч добровольцев. Результатом этой работы должно стать серийное производство колец, вычисляющих коронавирус и другие вирусные заболевания на ранних стадиях, когда недуг легче всего поддается лечению с минимальным числом осложнений.

Всего в мире уже 73,5 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, 1,6 миллиона человек умерло. На Украине почти 920 тысяч заболевших, из них почти 16 тысяч — с летальных исходом.